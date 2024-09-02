Роналду о Португалии на Евро-2024: «У людей были слишком высокие ожидания. Для меня наше выступление было победой, а не провалом. Это часть роста команды»

На мой взгляд, это было позитивный турнир. Никто не любит проигрывать, но для меня [выступление на Евро] не было провалом, я думаю, это была победа. Если бы мы обыграли Францию по пенальти, то вышли бы в полуфинал, и все были бы счастливы. Там бы мы встретились с Испанией. Так что, на мой взгляд, никакого разочарования не было.