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Роналду о критике: «Без нее нет и прогресса. Но люди, которые высказывают мнение, никогда не были в раздевалке. Как я могу говорить о “Формуле-1”, если ничего не знаю о шинах и диска

— Вам больно слышать критику? Чувствуете ли вы, что на ваше наследие систематически совершаются нападки?

— Это здорово. Критика — это здорово, потому что если ее нет, то нет и прогресса, и это нормально. Так было всегда, изменится ли это сейчас? Этого не произойдет, поэтому я стараюсь следовать своему пути, быть настолько профессиональным, насколько это возможно, помогать клубу наилучшим образом своим профессионализмом, а не только голами, передачами, дисциплиной и примером, потому что футбол — это гораздо больше, чем просто хорошая игра или забитый гол.

Люди, которые высказывают свое мнение, никогда не были в раздевалке. Я думаю, это нормально, и я часто смеюсь, потому что это как если бы я говорил о Формуле-1. Как я могу высказывать свое мнение о Формуле-1, если я ничего не знаю о шинах, колесных дисках или весе машины?..

Это нормально, и именно поэтому для меня критика — это хорошо, это часть нашего дела, и это вообще не проблема, — сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Роналду об участии на ЧМ-2026: «До него еще далеко, не могу ответить на этот вопрос. Я живу моментом — сейчас он очень позитивный».