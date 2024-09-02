Роналду о критике: «Без нее нет и прогресса. Но люди, которые высказывают мнение, никогда не были в раздевалке. Как я могу говорить о “Формуле-1”, если ничего не знаю о шинах и диска

— Это здорово. Критика — это здорово, потому что если ее нет, то нет и прогресса, и это нормально. Так было всегда, изменится ли это сейчас? Этого не произойдет, поэтому я стараюсь следовать своему пути, быть настолько профессиональным, насколько это возможно, помогать клубу наилучшим образом своим профессионализмом, а не только голами, передачами, дисциплиной и примером, потому что футбол — это гораздо больше, чем просто хорошая игра или забитый гол.