Шалимов об уходе Соболева из «Спартака»: «Сначала Абаскаль кормил завтраками, потом Слишкович. Кто будет отвечать, если в “Зените” Александр забьет столько же, сколько Дзюба?»

Получилась целая комбинация, которой «Спартак» противостоять не смог, не было человека, который бы с игроком просто поговорил, убедил, что в клубе у него нет врагов. Получилось, что все отдали на откуп тренеру — Абаскалю, который кормил завтраками, потом Слишковичу. В итоге нет ни одного, ни второго, и теперь нет и Соболева — а кто будет отвечать, если сейчас Соболев сделает в «Зените» то же, что делал Дзюба, забьет столько голов? Клуб должен включаться в такие моменты. В «Зените» ведь Клаудиньо тоже что-то высказал, пропустил один матч, а через игру бегал, как ошпаренный. Кто это делает? Не думаю, что только Семак, клуб регулирует это.