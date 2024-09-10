Родриго о Неймаре: «Все видят, что Бразилии его не хватает, он наш лучший игрок и главная звезда. Он должен помочь нам на ЧМ-2026, надеемся на его скорое восстановление»

"Всем очевидно, что нам его не хватает. Он наша главная звезда и лучший игрок. Он должен быть в порядке и помочь нам на ЧМ-2026, чтобы у нас были шансы выиграть. У него все хорошо, и мы надеемся, что его восстановление уже в завершающей стадии. Он нужен нам как можно скорее.