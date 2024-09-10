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Родриго о Неймаре: «Все видят, что Бразилии его не хватает, он наш лучший игрок и главная звезда. Он должен помочь нам на ЧМ-2026, надеемся на его скорое восстановление»

Нападающий «Аль-Хилаля» продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, полученной в октябре прошлого года. Сообщалось, что возвращение Неймара ожидается в ноябре.

Источник: Sports.Ru

"Всем очевидно, что нам его не хватает. Он наша главная звезда и лучший игрок. Он должен быть в порядке и помочь нам на ЧМ-2026, чтобы у нас были шансы выиграть. У него все хорошо, и мы надеемся, что его восстановление уже в завершающей стадии. Он нужен нам как можно скорее.

Мы постоянно переписываемся, сейчас он возвращается к тренировкам с командой. Он отличный партнер. Мне грустно видеть, как кто-то плохо отзывается о нем. Он всегда пишет мне, помогает мне, я ценю это. Он не только был моим кумиром как игрок, но и показал себя как потрясающий человек«, — сказал вингер сборной Бразилии и “Реала”.