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Индзаги о 0:0 с «Сити»: «Жаль, я хотел победить, ведь они не проигрывают дома с 2018-го. Против “Сити” и “Реала” всегда кажется, что можно забить гол, но это сложно»

«Я поздравил ребят, они были великолепны. Мы могли забить, особенно в первом тайме. Играть против “Сити” за три дня до дерби было трудно, но календарь такой, какой есть, и нам нужно адаптироваться. На последних 30 метрах нужно быть хладнокровнее, нужна техника.

Источник: Sports

«Я поздравил ребят, они были великолепны. Мы могли забить, особенно в первом тайме. Играть против “Сити” за три дня до дерби было трудно, но календарь такой, какой есть, и нам нужно адаптироваться. На последних 30 метрах нужно быть хладнокровнее, нужна техника. У нас техничные игроки, и мы много работаем над завершением атак, были лучшей атакующей командой. Но нужно работать еще усерднее.

Против «Сити» и «Реала» всегда кажется, что можно забить гол, но это всегда сложно. В голове остается момент Тареми, который мог забить, и момент Дармиана, но Маттео сказал, что Барелла попросил пас. Жаль, потому что я хотел победить, ведь они не проигрывают дома с 2018 года«, — сказал главный тренер “Интера”.