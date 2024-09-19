Индзаги о 0:0 с «Сити»: «Жаль, я хотел победить, ведь они не проигрывают дома с 2018-го. Против “Сити” и “Реала” всегда кажется, что можно забить гол, но это сложно»

«Я поздравил ребят, они были великолепны. Мы могли забить, особенно в первом тайме. Играть против “Сити” за три дня до дерби было трудно, но календарь такой, какой есть, и нам нужно адаптироваться. На последних 30 метрах нужно быть хладнокровнее, нужна техника. У нас техничные игроки, и мы много работаем над завершением атак, были лучшей атакующей командой. Но нужно работать еще усерднее.