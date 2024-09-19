Солтмурад Бакаев: «Мы с братом убивались за “Спартак”, не сильно хотели уходить, но не было выбора. А многие болельщики оскорбляли нас»

— Честно вам признаюсь, мы год, полтора или два мало говорим о футболе с ним. Я не лезу в его жизнь в футбольном плане. Он понимает, что у нас очень много футбола в жизни. Если мы после тренировок будем спрашивать только про футбол, то будет тяжело. Надо отдыхать тоже.