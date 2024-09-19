Раз проиграли, то мало повода для радости. Нужно играть в каждом матче на победу. Мы даем проявить себя молодым футболистам в играх Кубка России, который для нас важен«, — сказал главный тренер “Факела”.
Пятибратов после 0:2 от «Акрона»: «Хубулов взял мяч и обыграл пятерых футболистов “Факела” — мне это непонятно. Три раза посмотрел повтор, буду разговаривать»
"Были моменты, нужно их реализовывать, игра давалась. Во втором тайме человек [Хубулов] взял мяч и обыграл пятерых наших футболистов — мне это вообще непонятно. Я три раза посмотрел повтор, сейчас буду разговаривать.