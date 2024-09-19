Сходил в США на матч русского против Месси: американцы в восторге — Миранчук забил, проблему с флагом России решили

Атланта — город контрастов. С одной стороны, в нем нет такого колорита, как у более узнаваемых Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Лас-Вегаса. Но свой шарм у Атланты, безусловно, есть. Например, там до сих пор живет дух Олимпиады-1996, упоминания о которой можно найти буквально везде в центре. Или, как здесь это называется — в даунтауне.
С одной стороны, это провинциальный городок. Но именно здесь находятся штаб-квартиры легендарных Кока-Колы и CNN. А еще здесь с лета выступает за местный «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук. В ночь на четверг по московскому времени местный «соккер клаб» на своем ультрасовременном стадионе принимал «Интер Майами» — клуб лучшего футболиста мира Лео Месси. Поэтому во время очередного американского турне эту дату я заранее отметил в календаре.
За несколько часов до матча даже непогруженный в соккер болельщик знал — в Атланте в этот вечер будет играть Месси. Количество футболок с этой фамилией сосчитать было невозможно. «Интер», «Барселона», «ПСЖ», сборная Аргентины… На этом фоне поначалу было неловко за Миранчука. Фамилия самого дорогого игрока лиги прямо сейчас не фигурировала ни на одной из футболок «Атланты», которые удалось увидеть на стадионе.
В один момент в голову даже закралась мысль, что джерси Миранчука, которое я накануне купил в клубном магазине, было первым в истории клуба. Но после игры ситуация наверняка изменится.
Начало матча было заявлено на 19:30. Но Америка, кажется, единственная страна в мире, в которой футбол никогда не начинается по расписанию. Сначала там были различного рода предматчевые ритуалы. Затем традиционное для любого спортивного матча в США исполнение гимна страны.
А затем начался Его Величество, футбол. Хотя первый тайм был скучным. Во-первых, «Интер» не выпустил со старта ни одну из своих «барселонских» звезд. Во-вторых, атмосфера была довольно камерной. Спасал ситуацию лишь фанатский сектор «Атланты».
В остальном стадион напоминал «Камп Ноу»: туристы смотрели на Месси, который сидел на скамейке запасных. Кто бывал, тот поймет.
Именно с Лео был связан первый «живой» эпизод матча. Примерно на 50-й минуте легендарный аргентинец отправился разминаться. И часть зрителей, позабыв об игре, побежала к угловому флажку, чтобы сделать фото и видео с кумиром.
Затем Месси под овации вышел на поле. И именно его выход изменил ход игры. Причем для «Атланты». Команда Миранчука к тому времени «горела» 1:2. Но как ни парадоксально, после усиления соперника, она преобразилась и начала наседать на ворота соперника.
А за пять минут до конца российский полузащитник сделал настоящее чудо, забив первый гол за новый клуб — 2:2.
Атмосфера сразу изменилась, стадион загудел. А «Атланта» понеслась вперед забивать третий. У одного только Миранчука было несколько шансов на дубль. Но не повезло. Счет так и остался ничейным.
Но сам Алексей матч точно может занести в актив. После игры и болельщики, и местные журналисты повторяли лишь одно имя — Алéкси. Именно так здесь называют нашего полузащитника.
Сразу после игры Алексей пообщался с американской прессой, в очередной раз удивив их своим знанием английского.
«Очевидно, что эта ничья оставила нас в игре. Но этого недостаточно. У нас были хорошие шансы в конце. И мы должны были забивать еще. На матче была отличная атмосфера. 60 тысяч человек — это прекрасно. Встреча с рэпером OFFSET? Пока мы не виделись. Когда мне сказали, что он на матче, я такой: вы прикалываетесь?
МЛС, конечно, отличается от Серии А и всех европейских лиг. Не буду вдаваться в детали, но здесь все иначе. Но одноклубники и главный тренер мне очень помогают адаптироваться», — сказал Миранчук американским журналистам.
С OFFSET Миранчук в итоге встретился. И даже подарил ему свою футболку.
В магазинах, кажется, спрос на подобный мерч теперь тоже будет побольше.
И еще одна новость, связанная с Миранчуком. Теперь «Атланта Юнайтед» сложно предъявить за отсутствие российского флага во время представления игроков. Клуб решил проблему, убрав национальные флаги с изображений абсолютно всех игроков. Радикально? Зато справедливо.
Автор: Владимир Колос