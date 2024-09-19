Сходил в США на матч русского против Месси: американцы в восторге — Миранчук забил, проблему с флагом России решили

«Очевидно, что эта ничья оставила нас в игре. Но этого недостаточно. У нас были хорошие шансы в конце. И мы должны были забивать еще. На матче была отличная атмосфера. 60 тысяч человек — это прекрасно. Встреча с рэпером OFFSET? Пока мы не виделись. Когда мне сказали, что он на матче, я такой: вы прикалываетесь?



МЛС, конечно, отличается от Серии А и всех европейских лиг. Не буду вдаваться в детали, но здесь все иначе. Но одноклубники и главный тренер мне очень помогают адаптироваться», — сказал Миранчук американским журналистам.