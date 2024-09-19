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Агент Сафонов не верит, что Соболев станет топ-бомбардиром в «Зените»: «Гонду и Кассьерра сильнее. Дзюба на голову сильнее, он умел держать удар в Санкт-Петербурге»

— Вы говорили, что переход Соболева в «Зенит» — это хайп.

Источник: Sports

— Еще до дебюта Соболева к игроку было приковано особое внимание, болельщики скандировали оскорбительные кричалки. Конечно, это дополнительное внимание к «Зениту». Вообще, я считаю, что Гонду и Кассьерра сильнее Соболева.

— Сможет ли Соболев стать топ-бомбардиром в составе «Зенита»?

— Не верю. Соболев находится под большим давлением, даже у Дзюбы переход в «Зенит» получился мягче. К тому же, Артем на голову сильнее Соболева, давайте называть вещи своими именами. Он умел держать удар в Санкт-Петербурге, несмотря ни на что, — сказал Сафонов.