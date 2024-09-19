Канчельскис раскритиковал МЛС за сравнения Миранчука с Месси: «Хватит заниматься ерундой. Сыграл два матча — уже практически Марадона»

Рады за Миранчука, но не надо сравнивать. В США им надо писать, это главный момент. Сколько забил Месси голов в своей карьере, как можно сравнивать? Вам самим не смешно? Надо говорить о реальных вещах", — сказал экс-игрок сборной России.