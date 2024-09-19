Хабиб обратился к игрокам махачкалинского «Динамо»: «Не бойтесь брать игру на себя и рисковать»

Молодые бойцы у меня иногда спрашивают − как справится с мандражом. Легкий мандраж должен присутствовать без него никак, но если человек дает эмоциям, то это плохо. Нужно направить плохие эмоции в правильное русло.
Если ты можешь совладать с ними и выступить хорошо, то это выведет вас на новый уровень, но для этого нужен опыт. Не бойтесь брать игру на себя и рисковать", − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб и Махачев посетили матч махачкалинского «Динамо» в Кубке России.