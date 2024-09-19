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Хабиб обратился к игрокам махачкалинского «Динамо»: «Не бойтесь брать игру на себя и рисковать»

"Психология − очень важная составляющая. Не только в нашем виде спорта, но и в футболе. Вижу тут много молодых игроков: бывает, что ноги дрожат.

Источник: Sports

Молодые бойцы у меня иногда спрашивают − как справится с мандражом. Легкий мандраж должен присутствовать без него никак, но если человек дает эмоциям, то это плохо. Нужно направить плохие эмоции в правильное русло.

Если ты можешь совладать с ними и выступить хорошо, то это выведет вас на новый уровень, но для этого нужен опыт. Не бойтесь брать игру на себя и рисковать", − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб и Махачев посетили матч махачкалинского «Динамо» в Кубке России.