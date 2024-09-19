Роналду о желании Криштиану-младшего стать футболистом: «Давление на него уже есть, ведь он мой сын. Этому поколению сложно что-то объяснять, я подаю пример — это лучший способ»

"Я сказал: вот тебе дорожная карта, вот тебе ориентир. Этому поколению сложно что-то объяснять, но в моей голове всегда вертится: твой отец станет тебе примером. Дети каждый день видят, что я делаю дома, на тренировке, во время матча. Они говорят: мой папа каждый раз много работает. Они видят это.