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Роналду о желании Криштиану-младшего стать футболистом: «Давление на него уже есть, ведь он мой сын. Этому поколению сложно что-то объяснять, я подаю пример — это лучший способ»

Сын форварда «Аль-Насра» тоже хочет стать футболистом.

"Я сказал: вот тебе дорожная карта, вот тебе ориентир. Этому поколению сложно что-то объяснять, но в моей голове всегда вертится: твой отец станет тебе примером. Дети каждый день видят, что я делаю дома, на тренировке, во время матча. Они говорят: мой папа каждый раз много работает. Они видят это.

Криштиану хочет быть футболистом, но я не давлю на него сильно — лишь немного. Ему 14 лет, как я буду на него давить? Давление уже есть: он сын Криштиану. А представь, если я начну сейчас тоже на него давить.

Пусть совершает собственные ошибки, пусть делает то, что считает нужным. Я надеюсь, что в будущем он станет профессиональным футболистом. Если нет, если у него будет другая работа, я все равно всегда буду его поддерживать. Нельзя оказывать на сыновей давление, потому что мы знамениты — не хочу это давление усиливать.

Я подаю пример своим детям. Это лучший способ. Стараюсь дать совет, передать свои знания, опыт", — сказал португалец.