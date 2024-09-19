Йерро о Пиоли в «Аль-Насре»: «Фаны решили бы, что тренера привел Роналду, найми мы португальца»

Я благодарю Каштру и его штаб за проделанную работу. Он вел себя как настоящий профессионал и прекрасный человек. Решение о расторжении контракта принято в подходящее время. Все было прозрачно и профессионально. Мы приняли верное решение в правильный момент«, — сказал спортивный директор “Аль-Насра”.