Роналду будет не хватать адреналина после окончания карьеры: «Вот почему я зашел чуть дальше многих. Мне будет 40, но я отдаю все силы. После ухода буду в растерянности, может, поплачу немного»

После ухода я, наверное, буду немного в растерянности. Но, думаешь, я буду плакать? Может, немножко, потому что я стал более чувствительным, но у меня есть о чем еще беспокоиться. Меня ждет новая глава, связанная с бизнесом, и она меня захватывает. Это тоже будет вызовом«, — сказал форвард “Аль-Насра”.