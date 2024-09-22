Первый гол Чалова за ПАОК засчитан ошибочно

«Атакующий игрок (команда А), пытается блокировать вратаря (команда Б), когда он или она выбивает мяч с рук. Какое решение следует принять судье? Каковы санкции?

Атакующий игрок наказывается свободным ударом за то, что препятствует вратарю ввести мяч или попытаться ввести мяч. Его действия не считаются нарушением, которое обязательно должно быть наказано предупреждением с показом желтой карточки».