«Соболев — Гондоу! А Дзюба — Рондон!». Фанаты «Зенита» устроили перекличку на матче с «Акроном»

Ранее объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» заявило о претензиях от РФС из-за оскорбительных кричалок в адрес футболистов. Сообщалось, что РФС грозит дисквалификацией трибуны В на плей-офф Кубка России в случае их повторения на матче с «Акроном».
«Ландскрона»: «В случае кричалок про Соболева на матче с “Акроном” РФС грозит дисквалификацией трибуны. Штрафующие за “Зенит” — позор российского футбола» не могли поступить иначе".
«Дзюба — ######!» Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес форварда «Акрона» на матче Кубка России. Артема нет в заявке на игру.