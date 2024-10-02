«Соболев — Гондоу! А Дзюба — Рондон!». Фанаты «Зенита» устроили перекличку на матче с «Акроном»

Ранее объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» заявило о претензиях от РФС из-за оскорбительных кричалок в адрес футболистов. Сообщалось, что РФС грозит дисквалификацией трибуны В на плей-офф Кубка России в случае их повторения на матче с «Акроном».