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«Соболев — Гондоу! А Дзюба — Рондон!». Фанаты «Зенита» устроили перекличку на матче с «Акроном»

Во время матча с «Акроном» (5:1) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России на трибунах сине-бело-голубых была слышна перекличка: «Соболев — Гондоу! А Дзюба — Рондон!».

Источник: Sports

Ранее объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» заявило о претензиях от РФС из-за оскорбительных кричалок в адрес футболистов. Сообщалось, что РФС грозит дисквалификацией трибуны В на плей-офф Кубка России в случае их повторения на матче с «Акроном».

«Ландскрона»: «В случае кричалок про Соболева на матче с “Акроном” РФС грозит дисквалификацией трибуны. Штрафующие за “Зенит” — позор российского футбола» не могли поступить иначе".

«Дзюба — ######!» Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес форварда «Акрона» на матче Кубка России. Артема нет в заявке на игру.