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Соболев о соперничестве с Дзюбой: «Его нет как такового — все хайпятся на этом, наверное. До гола должен был забить еще парочку — теперь уверенности прибавится»

Нападающий отличился в матче с «Акроном» (5:1) Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Источник: Sports

— До гола должен был забить еще парочку. Но главное, что выиграли сегодня. После гола должно прибавиться уверенности. Не просил замены, физически нормально. Надо еще чуть‑чуть с головой поработать.

— «Зенит» уже вышел в плей‑офф. Камень с плеч?

— У нас еще одна игра. Неважно, что мы вышли из группы. Болельщики же не простят, если мы не выиграем в следующем матче.

— После поражения от «Краснодара» у команды был холодный душ?

— Без поражений не бывает побед, невозможно не проигрывать. Это вынуждает нас еще больше работать. Надеюсь, что с «Оренбургом» по качеству игра будет точно такая же [как против «Акрона»].

— У вас есть соперничество с Дзюбой?

— Если честно, нет как такового. Наверное, все хайпятся на этом. Не обращаю внимания.

— О чем разговаривали с Дзюбой?

— Просто общались не о футболе. Ничего такого, — сказал Соболев.