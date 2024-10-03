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Okko сообщил об ошибках в работе трансляций ЛЧ у части пользователей. У зрителей возникали проблемы с просмотром матчей на сайте и телевизоре

Пользователи стримингового сервиса пожаловались на технические сбои, в том числе невозможность посмотреть игры на сайте и телевизоре.
Источник: Sports

«Второй день не могу посмотреть ЛЧ на Smart TV. Вчера много людей с этого горело, появилось ли решение? Даже Спортс делал пост об этом. Хотелось бы нормальный комментарий команды разработки, стоит ли ждать исправления ошибки и сколько ждать. Бот поддержки ничего толком не предложил», — написал один из зрителей.

«Снова не работает трансляция на телевизоре», «Лейпциг» — «Ювентус» на Smart TV сразу виснет после включения, смотреть невозможно«, “Невозможно посмотреть! Висит сайт!”, “Просто весь матч трансляция прерывается каждую минуту, ужасно”, “Спасибо Вам, Okko, за такой просмотр стоп-кадра” — такие комментарии публиковались в группе Okko во “Вконтакте”.

Администрация признала наличие проблем: «Сейчас у части пользователей могут возникать ошибки в работе футбольных трансляций на телевизорах и на сайте. Мы уже знаем о проблеме и все чиним». Кроме того, от администрации поступала такая рекомендация: «Если неполадки возникают в браузере, используйте браузер Firefox актуальной версии. В нем сейчас не возникает ошибок».

Пользователи Okko пожаловались на проблемы с трансляциями ЛЧ: невозможность запуска, лаги, низкое качество, отсутствие картинки. Больше всего вопросов было по матчу «Арсенал» — «ПСЖ».

Пользователи Okko пропустили гол «Лейпцига» «Атлетико» из-за сбоя в трансляции. На матч «Барселоны» и «Монако» тоже были жалобы.