Okko сообщил об ошибках в работе трансляций ЛЧ у части пользователей. У зрителей возникали проблемы с просмотром матчей на сайте и телевизоре

Администрация признала наличие проблем: «Сейчас у части пользователей могут возникать ошибки в работе футбольных трансляций на телевизорах и на сайте. Мы уже знаем о проблеме и все чиним». Кроме того, от администрации поступала такая рекомендация: «Если неполадки возникают в браузере, используйте браузер Firefox актуальной версии. В нем сейчас не возникает ошибок».