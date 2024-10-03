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Симеоне о 0:4 от «Бенфики»: «Атлетико» сыграл плохо, нужно это принять — ответственность несет тренер. Соперник воспользовался всеми нашими ошибками"

— Матч прошел не очень хорошо, мы плохо управляли игрой. Соперник очень серьезно отнесся ко всем нашим ошибкам — остается лишь поздравить их. Они играли решительно на каждом отрезке матча и все время имели шансы забить.

Источник: Sports

Мы проделали очень хорошую работу, и сегодня произошло то, чего не должно было произойти. С самого начала было видно, все пошло совсем не так, как мы могли себе представить. А пенальти во втором тайме вывел нас из игры. Все, что мы сделали, было неудачным выбором тренера.

— Сказались ли усталость и шумиха [вокруг дерби с «Реалом»] в последние дни?

— Давайте не будем искать оправданий. Ответственность несет тренер, который вносит изменения в игру. Это был в целом плохой матч для всех. Это нужно принять, ведь это часть игры. Постараемся снова собраться с силами к воскресному матчу.

Мы играли плохо. Мы должны принять это. Замены не дали нам тех изменений, которые они давали нам в других случаях. Мы играли плохо, они были лучше, и я принимаю это.

Не было проблем с настроем или желанием, просто мы были плохи, а когда вы играете плохо, то есть все шансы проиграть. Соперник воспользовался всем, что мы позволили ему [создать], — сказал главный тренер «Атлетико».