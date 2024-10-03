Симеоне о 0:4 от «Бенфики»: «Атлетико» сыграл плохо, нужно это принять — ответственность несет тренер. Соперник воспользовался всеми нашими ошибками"

Мы проделали очень хорошую работу, и сегодня произошло то, чего не должно было произойти. С самого начала было видно, все пошло совсем не так, как мы могли себе представить. А пенальти во втором тайме вывел нас из игры. Все, что мы сделали, было неудачным выбором тренера.