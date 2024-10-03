Нойер о 0:1 с «Виллой»: «Бавария» сыграла не плохой, но и не лучший матч. Все знают, что я выхожу из ворот, это часть моей игры. Не знаю, попросит ли тренер изменить что-то»

Они хорошо сыграли и создали нам трудности. Нам удалось создать моменты, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать«, — сказал вратарь “Баварии”.
Кроме того, Нойер прокомментировал гол Джона Дурана после своей ошибки.
"Все знают, что я всегда выхожу из ворот, это часть моей игры. Нападающий сыграл хорошо.
Я мог бы стоять на два метра глубже, но это наш стиль игры. Не знаю, попросит ли тренер изменить что-то после этого гола. Просчитанный риск? Это наша игра", — добавил Мануэль Нойер.
«Бавария» после ошибки Нойера пропустила от «Астон Виллы». Вратарь далеко вышел из ворот — Дуран забросил мяч ему за спину.