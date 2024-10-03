Адейеми — самый результативный в фэнтези-туре ЛЧ с 18 очками, защитник «Барсы» Мартинес — 2-й (15), у Тареми из «Интера» и Симы из «Бреста» по 13

Топ игроков по очкам во 2-м туре фэнтези ЛЧ выглядит так.
1) Карим Адейеми, пз, «Боруссия» Д (7) — 18 очков. В 10,53% команд (+ 1 за игру, +15 за голы, +2 за заработанный пенальти).
2) Иньиго Мартинес, зщ, «Барселона» (5,5) — 15 очков. В 0,82% команд (+ 2 за игру, +6 за гол, +3 за ассист, +4 за сухой матч).
3) Мехди Тареми, нп, «Интер» (7,5) — 13 очков. В 0,74% команд (+3 за полный матч, +4 за гол, +6 за ассисты).
Абдалла Сима, пз, «Брест» (6) — 13 очков. В 0,12% команд (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч).
5) Рафинья, пз, «Барселона» (8) — 12 очков. В 8,63% команд (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч).
Мохамед Салах, пз, «Ливерпуль» (8,5) — 12 очков. В 24,50% команд (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч).
Рауль Белланова, зщ, «Аталанта» (5,5) — 12 очков. В 0,75% команд (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч).
Александер Ба, зщ, «Бенфика» (6) — 12 очков. В 0,86% команд (+2 за игру, +6 за голы, +4 за сухой матч).