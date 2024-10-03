Соболев об адаптации в «Зените»: «Нужно еще немножко времени, но, надеюсь, гол добавит уверенности»

— Говорил после игры с «Рубином», что осталось чуть-чуть для полной адаптации. Но, как оказалось, чуть труднее все это проходит. Наверное, не буду лукавить, что все-таки, как я тогда говорил, что нужно чуть-чуть времени, и я это повторю. Нужно еще немножко времени, но надеюсь, что гол добавит уверенности, — сказал форвард «Зенита».