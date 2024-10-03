Осинькин о победе над «Махачкалой» по пенальти: «Для “Крыльев” было важно, чтобы ноль не мозолил глаза. Задачей было проверить тех, кто чуть меньше играет»

В целом основная задача в этой игре была проверить ближайший круг наших футболистов, которые чуть меньше играют. Сложная концовка не дала нам возможности кого‑то выпустить. Были люди только из группы атаки, и мы бы не получили от них той информации, которую хотели«, — сказал главный тренер “Крыльев Советов”.