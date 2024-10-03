Тедеев об 1:5 от «Зенита»: «Акрон» плохо реагировал на потери мяча, но футболисты старались, играли до конца"

К сожалению, та составная часть во время атакующих действий, когда футболисты способны тут же реагировать на потерю мяча, здесь мы сыграли не очень правильно. За это мы поплатились во многом. С такими мастерами, как «Зенит», это слишком. Мы очень плохо реагировали на ситуацию, и от этого возникало много сложностей около наших ворот.