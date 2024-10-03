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«Команда, на которую невозможно смотреть»: «Краснодар» не смог забить ни одного мяча в ворота «Ахмата»

Игра в Грозном закончилась со счетом 3:0.

Источник: ФК «Краснодар»

Футбольная команда «Ахмат» всухую разгромила «Краснодар» в матче 5-го тура РПЛ. Игра состоялась в Грозном в среду, 2 октября, и закончилась со счетом 3:0. За чеченскую команду голы забили: Надер Гандри (19-я минута), Светослав Ковачев (45-я минута) и Амин Талал (81-я минута).

Счет мог бы быть даже больше, но судья отменил еще один гол Талала (на 13-й минуте) после проверки VAR из-за офсайда.

«Краснодар» доигрывал матч в меньшинстве. На 77-й минуте Джона Кордобу удалили с поля за грубую игру.

«Эта игра показывает, что если ты не играешь на пределе своих физических возможностей, дисциплины и самоотдачи, то превращаешься из команды, которая показывает отличный футбол, в команду, на которую невозможно смотреть. В том, что произошло, мы виноваты сами. Я виноват как тренер. Это непозволительно — играть с таким настроем, с таким качеством», — сказал после матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Также наставник раскритиковал футболистов, которые вышли на поле с небольшой игровой практикой. По его словам, нельзя играть с такой самоотдачей: было проиграно много единоборств, допущено много фолов в тех ситуациях, где нужно играть чисто и отбирать мячи.

Джон Кордоба после матча извинился перед командой за свое удаление и грубую игру, добавил Мусаев.

«Всё еще много работы, но в плане целостности на самом деле да: сегодня очень много прессинговали. Я приводил ребятам в пример вчерашний матч “Арсенала” и “ПСЖ”, и они проделали хороший объем работы сегодня в плане прессинга», — сказал после матча главный тренер ФК «Ахмат» Сергей Ташуев.