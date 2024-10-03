«Команда, на которую невозможно смотреть»: «Краснодар» не смог забить ни одного мяча в ворота «Ахмата»

«Эта игра показывает, что если ты не играешь на пределе своих физических возможностей, дисциплины и самоотдачи, то превращаешься из команды, которая показывает отличный футбол, в команду, на которую невозможно смотреть. В том, что произошло, мы виноваты сами. Я виноват как тренер. Это непозволительно — играть с таким настроем, с таким качеством», — сказал после матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.