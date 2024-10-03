«Крылья» выиграли кубковый матч у махачкалинского «Динамо» по пенальти

Во втором тайме махачкалинцы смогли сравнять счёт. Сначала отличился нападающий «Динамо» Гамид Агаларов, точно пробивший в ворота самарцев на 57 минуте, и 66 минуте оформивший дубль. Третий мяч «Крылья» пропустили в компенсированное время после удара Абакара Гаджиева.