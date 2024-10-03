«Крылья» выиграли кубковый матч у махачкалинского «Динамо» по пенальти

В среду, 2 октября, в матче пятого тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги FONBET Кубка России «Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена» обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти.
Открыл счёт на первой минуте игры нападающий «Крыльев Советов» Ульви Бабаев, оправивший мяч в ворота махачкалинцев с добивания. На 11 минуте матча на падающий «Крыльев» Дмитрий Цыпченко забил второй гол динамовцам Махачкалы. На 43 минуте Ульви Бабаев оформил дубль.
Во втором тайме махачкалинцы смогли сравнять счёт. Сначала отличился нападающий «Динамо» Гамид Агаларов, точно пробивший в ворота самарцев на 57 минуте, и 66 минуте оформивший дубль. Третий мяч «Крылья» пропустили в компенсированное время после удара Абакара Гаджиева.
Всё решилось в серии пенальти, где футболисты «Крыльев Советов оказались сильнее: 1:0 Сергеев, 1:1 Агаларов, 2:1 Гарре, 2:1 Гаджиев (вратарь), 3:1 Олейников, 3:2 Юсупов, 4:2 Мендес, 4:3 Пальцев, 5:3 Дмитриев, сообщает ПФК “Крылья Советов”.
«Крылья Советов» с двумя очками занимают четвёртое место в группе А.
В воскресенье, 6 октября, «Крылья Советов» в Москве с «Локомотивом» проведут матч 11-го тура Мир РПЛ.