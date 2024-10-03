Месси о победе «Интер Майами» в регулярке МЛС: «Я рад за команду — мы способны брать трофеи. Первая цель выполнена, идем дальше»

"Я рад, рад за эту группу игроков. Мы знали, что у нас есть коллектив, способный бороться за трофеи, и мы позаботились об этом с самого начала сезона.
У нас есть игроки, способные делать это, и я рад, что мы достигли первой цели. Теперь подумаем о том, что будет дальше.
«Коламбус Крю» — очень сильный и соперник, мы это знали. Они действующие чемпионы, обладатели Кубка лиги, они снова вышли в финал. Это отличная команда, команда, которая хорошо работает.
Нам пришлось пострадать, хотя они играли в меньшинстве (с 63-й минуты — Спортс«“), мы держались до самого конца, и то показывает, что представляет собой наша команда”, — сказал Месси.
Месси взял регулярку МЛС! Благодаря дублю за 5 минут.