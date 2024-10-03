Сенна про Ямаля и Винисиуса: «Выбираю Ламина — как Месси в споре с Роналду. Они более разнообразны»

Но Ямаль бьет лучше, он лучше в игре один в один. Если бы у Ламина была скорость Винисиуса, он был бы идеальным дриблером«, — сказал бывший хавбек “Вильярреала” и чемпион Европы в составе сборной Испании Сенна.