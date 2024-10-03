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«Аль-Наср» Роналду не хочет лететь в Тегеран на матч азиатской ЛЧ с «Эстеглялем» из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке (Marca)

22 октября клуб из Саудовской Аравии, за который выступает Криштиану Роналду, должен сыграть с «Эстеглялем» в Тегеране.

Как сообщает Marca, «Аль-Наср» не хочет ехать на матч из соображений безопасности. Отмечается, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Тегеран может стать одним из самых опасных городов в регионе, поэтому клуб из Эр-Рияда не хочет подвергать команду риску.