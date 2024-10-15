Нагельсманн про 1:0 с Нидерландами: «Заслуженная победа Германии. Нам могли забить только в добавленное время»

Во втором тайме они изменили схему, и прессинговать стало сложнее. У нас начались проблемы с высоким прессингом, старались защищаться глубже.
В добавленное время нам могли забить, но других опасных ситуаций у наших ворот не было. Так что победу считаю заслуженной".
О голе Левелинга.
«Не ожидали, что Левелинг так сыграет, но знали, что он может. Мы видели это по последним матчам за “Штутгарт”. Дебют в сборной — это всегда непросто, но он провел отличный матч. Здорово отработал в обороне, принимал грамотные решения в атаке. Очень хороший дебют!» — сказал тренер сборной Германии.