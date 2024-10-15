Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нагельсманн про 1:0 с Нидерландами: «Заслуженная победа Германии. Нам могли забить только в добавленное время»

"Мы много контролировали мяч, особенно в первом тайме. Единственное, чего не хватало — реализации. Мы хорошо прессинговали, нашли правильные решения.

Источник: Sports

Во втором тайме они изменили схему, и прессинговать стало сложнее. У нас начались проблемы с высоким прессингом, старались защищаться глубже.

В добавленное время нам могли забить, но других опасных ситуаций у наших ворот не было. Так что победу считаю заслуженной".

О голе Левелинга.

«Не ожидали, что Левелинг так сыграет, но знали, что он может. Мы видели это по последним матчам за “Штутгарт”. Дебют в сборной — это всегда непросто, но он провел отличный матч. Здорово отработал в обороне, принимал грамотные решения в атаке. Очень хороший дебют!» — сказал тренер сборной Германии.