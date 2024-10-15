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Де Врей про 0:1 от Германии: «Нидерланды провели второй тайм немного лучше. Обидно, что пропустили с углового»

"Мы разочарованы. Особенно первым таймом, когда наша игра была далека от идеала. Они давили, а мы с трудом справлялись с давлением и никак не могли удержать мяч. Повезло, что до перерыва не пропустили.

Источник: Sports

Второй тайм провели немного лучше: больше контролировали мяч, находили неплохие варианты для атак, пусть даже создали не так много моментов. Все равно обидно, что пропустили с углового", — сказал капитан сборной Нидерландов.