Кузьмичев о зарплате Батракова: «Сарвели, который и 10% не делает для “Локо”, получает намного больше. Клуб должен к своим игрокам относиться по-другому»

— Да можно к ней вернуться и когда контракт закончится, вопрос только как себя будет чувствовать игрок. Все говорят, что он молодой, а ему все-таки уже 19 лет. Он понимает, что тот же Сарвели, который и 10% не делает для команды, получает намного больше в сравнении с ним.