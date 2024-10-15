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Кузьмичев о зарплате Батракова: «Сарвели, который и 10% не делает для “Локо”, получает намного больше. Клуб должен к своим игрокам относиться по-другому»

В 11 играх сезона Мир РПЛ на счету хавбека 7 мячей и 6 ассистов — больше всех по «гол+пас».

Источник: Sports

— Насколько сложно сейчас купить Батракова?

— У него нет отступных, есть штраф за одностороннее расторжение контракта — 20 миллионов. А в дальнейшем это еще разбирательства и дисквалификация.

— Эта сумма была прописана до того, как он заиграл?

— Если я не ошибаюсь, новый контракт у него был подписан год назад. Там у всех такие контракты, исключения делались только для клиентов Павла Андреева.

— Клуб предлагал поднять ему зарплату?

— К сожалению, инициативы от клуба нет.

Мне кажется, что ребята, которые не на словах, а на деле доказывают свою необходимость команде… Все-таки в этой ситуации клуб должен немножко по-другому смотреть.

— Вам не кажется, что дистанция пока что маленькая и к этому разговору можно вернуться как минимум зимой?

— Да можно к ней вернуться и когда контракт закончится, вопрос только как себя будет чувствовать игрок. Все говорят, что он молодой, а ему все-таки уже 19 лет. Он понимает, что тот же Сарвели, который и 10% не делает для команды, получает намного больше в сравнении с ним.

— Сарвели — купленный игрок, а Батраков — воспитанник, который только начинает.

— Так вот я и говорю, что клуб должен к своим игрокам относиться немножко по-другому, а не к тем, кто куплен, — сказал бывший директор академии «Локомотива» в эфире шоу «Это футбол, брат».