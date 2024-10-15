Кузьмичев о зарплате Батракова: «Сарвели, который и 10% не делает для “Локо”, получает намного больше. Клуб должен к своим игрокам относиться по-другому»

— Насколько сложно сейчас купить Батракова?
— У него нет отступных, есть штраф за одностороннее расторжение контракта — 20 миллионов. А в дальнейшем это еще разбирательства и дисквалификация.
— Эта сумма была прописана до того, как он заиграл?
— Если я не ошибаюсь, новый контракт у него был подписан год назад. Там у всех такие контракты, исключения делались только для клиентов Павла Андреева.
— Клуб предлагал поднять ему зарплату?
— К сожалению, инициативы от клуба нет.
Мне кажется, что ребята, которые не на словах, а на деле доказывают свою необходимость команде… Все-таки в этой ситуации клуб должен немножко по-другому смотреть.
— Вам не кажется, что дистанция пока что маленькая и к этому разговору можно вернуться как минимум зимой?
— Да можно к ней вернуться и когда контракт закончится, вопрос только как себя будет чувствовать игрок. Все говорят, что он молодой, а ему все-таки уже 19 лет. Он понимает, что тот же Сарвели, который и 10% не делает для команды, получает намного больше в сравнении с ним.
— Сарвели — купленный игрок, а Батраков — воспитанник, который только начинает.
— Так вот я и говорю, что клуб должен к своим игрокам относиться немножко по-другому, а не к тем, кто куплен, — сказал бывший директор академии «Локомотива» в эфире шоу «Это футбол, брат».