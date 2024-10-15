Шабаров о судействе с Китаем (1:0): «Обычное гостевое. В прошлом матче России U21 поставили два пенальти. Ясно было, что в этой игре судья не будет этого делать»

— Ожидали, что вторая игра будет не такая, как первая. В первой (6:0) нас где-то недооценили. Не ожидали, что соперник так закроется с первых минут. Сели — вся игра строилась, вскроем ли мы оборону. Сумели, молодцы, вскрыли. Преодолели. Моментов было не так много, как в прошлом матче. Команда соперника очень дисциплинированно сыграла в обороне.