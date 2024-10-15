Горшков о феномене Глушенкова: «Постоянно нацелен на ворота, почти никогда не отдает передачи назад. Сумасшедшие удары»

— Ты пришел в «Зенит» в одно трансферное окно с Максимом Глушенковым. Тебя удивило, как быстро он влился в команду и стал важной ее частью?
— Я давно знаю Макса, так что нет. Он в 17 лет пришел в «Чертаново», там мы с ним с первой тренировки поймали коннект. Потом он так же легко в первый и во второй раз приходил в «Крылья». Почти в каждом клубе Глушенков забивает и отдает. Он футболист, который легко приживается в любой команде, в общем.
— В чем, если так можно сказать, феномен Глушенкова? Что есть у него, чего нет у других футболистов?
— Повторюсь, что он всегда был таким, с самого детства. Как по мне, главное его качество — постоянная нацеленность на ворота. Он почти никогда не отдает передачи назад. Макс всегда ищет возможность кратчайшими путями дойти до ворот. Ну, а там уже старается либо вывести партнера на ударную позицию, либо самому в таковой оказаться.
Плюс к этому у него отличное исполнительское мастерство и просто сумасшедшие удары, — сказал защитник «Зенита».