Горшков о феномене Глушенкова: «Постоянно нацелен на ворота, почти никогда не отдает передачи назад. Сумасшедшие удары»

— Я давно знаю Макса, так что нет. Он в 17 лет пришел в «Чертаново», там мы с ним с первой тренировки поймали коннект. Потом он так же легко в первый и во второй раз приходил в «Крылья». Почти в каждом клубе Глушенков забивает и отдает. Он футболист, который легко приживается в любой команде, в общем.