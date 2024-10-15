Кузьмичев о том, нужен ли Глебов «Спартаку»: «В определенных качествах Данил интереснее Умярова, но в начале атаки Наиль поинтереснее»

— Думаю, что да. Во-первых, уже на протяжении последних трех лет, в межсезонья, его отправляют в «Спартак». Конечно, думаю, и Дане уже хочется попробовать себя в команде, которая борется за высокие места. По мне, Даня должен уже переходить, но тут все зависит и от позиции Алексея Рыскина (спортивный директор «Ростова» — Спортс"), потому что это самый неуступчивый продавец в нашем футболе.