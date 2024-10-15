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Кузьмичев о том, нужен ли Глебов «Спартаку»: «В определенных качествах Данил интереснее Умярова, но в начале атаки Наиль поинтереснее»

— Глебов пересидел в «Ростове»?

Источник: Sports

— Думаю, что да. Во-первых, уже на протяжении последних трех лет, в межсезонья, его отправляют в «Спартак». Конечно, думаю, и Дане уже хочется попробовать себя в команде, которая борется за высокие места. По мне, Даня должен уже переходить, но тут все зависит и от позиции Алексея Рыскина (спортивный директор «Ростова» — Спортс"), потому что это самый неуступчивый продавец в нашем футболе.

— Вы предвидите уход Глебова зимой?

— То, что покупатель будет, я уверен. Я это знаю. Все будет зависеть от позиции Алексея и Арташеса (Арутюнянц, президент «Ростова» — Спортс"), потому что если они в этой ситуации пойдут навстречу парню… Никто не говорит, что нужно отпустить его даром, но сделать цену приемлемой.

— Вы считаете, что 10 миллионов [евро] — не приемлемая цена?

— Я считаю, что это дороговато.

Если рассматривать «Спартак», то Глебов будет конкурировать с сегодняшним Умяровым. А мне кажется, что «Спартаку» в эту зону нужно покупать футболиста, который изначально будет сильнее Умярова.

— Глебов не сильнее Умярова?

— В определенных качествах он интереснее Умярова, но в начале атаки, например, Умяров поинтереснее, — сказал бывший директор академии «Локомотива» в эфире шоу «Это футбол, брат».