Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канчельскис о задаче «Крыльев» занять 8-е место: «Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Надо говорить, что будем бороться за тройку»

После 11 туров самарцы занимают в таблице 10-е место.

Источник: Sports

«Крылья Советов» поставили цель занять восьмое место (смеется). Самим не смешно? А почему не седьмое, не девятое, а обязательно восьмое?

Место в восьмерке? Это смешно! Как руководство может ставить такие задачи? Они в Лигу чемпионов попадут с восьмого места, или что? Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Им надо тогда вообще заканчивать с футболом.

Как бы я ни относился к «Спартаку», но я правильно отношусь к их политике задач на сезон. Они ставят всегда задачу — первое место. Это правильное решение.

Надо ставить правильные задачи команде. Надо говорить, что мы будем бороться за тройку. Считаю, это сейчас задача каждого клуба. Вот это я понимаю«, — сказал экс-игрок “Крыльев Советов” и сборной России.