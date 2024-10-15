Гонду о мечте: «Всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за «Барселону»

— «Зенит» — сильная команда, да еще и базируется в таком красивом городе. Пока я наслаждаюсь игрой и хотелось бы задержаться тут подольше, войти в историю клуба. Но у меня есть и мечта детства: всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за «Барселону».