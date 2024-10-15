Мостовой объяснил свое негативное отношение к Леониду Слуцкому

«Потому что он неправильно ведёт себя по отношению к тем людям, которые футболу отдали многие годы жизни. Неправильно ведёт себя своими высказываниями. Я же это говорил давно ещё. Когда я только услышал о Слуцком, когда он был в эйфории, когда он в ЦСКА был. Ему тяжело это тоже понять.



Я-то поиграл и в Советском Союзе, и много-много лет в Европе. Представляете, какой масштаб у меня был, я с какими людьми только не общался. Футбольные люди у меня всегда будут впереди, чем такие, как Слуцкий. Его высказывания были просто противны. Не только для меня. Для многих людей, которые в футболе были. Поэтому я так резко отвечал», — сказал Мостовой.