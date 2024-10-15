Роналду не забил за Португалию впервые за 4 матча, у сборной прервалась серия из 3 побед

Ранее Роналду забивал в играх против Хорватии (2:1), Шотландии дома (2:1) и Польши (3:1) и помогал своей команде добиваться побед.
В последний раз португальцы проигрывали на Евро-2024 — в ¼ финала они уступили Франции (0:0, пенальти — 3:5), в группе — Грузии (0:2).
Португалия лидирует в группе 1 лиги A Лиги наций с 10 очками. До конца года команда тренера Роберто Мартинеса встретится с Польшей (15 ноября) и Хорватией (18 ноября).
Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию матча Португалии и Шотландии.