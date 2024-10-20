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Денис Глушаков: «Заочно мы с Загитовой друг друга знаем, если будет нужно — вполне можно пообщаться»

Глушаков принял участие в форуме «Россия — спортивная держава», который прошел в Уфе 17−19 октября.

— С кем из олимпийцев хотели бы познакомиться?

— На форуме было много уважаемых людей из разных видов спорта, я со многими знаком, общаюсь на разные темы. Мы собрались для одного дела — развития спорта в России.

— Месси из мира фигурного катания Алина Загитова в их числе?

— Заочно мы друг друга знаем, если будет нужно, думаю, вполне можно будет пообщаться.

— В каком виде спорта хотели бы себя попробовать? К примеру, глава биатлона приглашал футболистов на лыжню.

— Я бы с Юрой Борзаковским пробежал дистанцию, мне бы этого хватило.

— А в фигурном катании показательный номер сделать?

— Денис Глушаков на коньках как корова на льду, ха-ха, — сказал экс-футболист сборной России.