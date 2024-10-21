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Флик про выход Гави в матче с «Севильей»: «У меня пробежали мурашки по коже, была очень хорошая атмосфера. “Барса” очень довольна его появлением и результатом игры»

— Важны не только большие игры — все важны. Сегодняшний матч тоже был важен. Мы рады, что сумели так выступить. Мы очень довольны результатом и выходом Гави. Он хорошо сыграл. Была очень хорошая атмосфера, у меня пробежали мурашки по коже.

Источник: Sports

Попасть на скамейку и сыграть — это было целью Гави. Он мечтал об этом и претворил мечту в жизнь.

— Следующий матч станет дуэлью Левандовского и Кейна?

— Это дуэль между «Баварией» и «Барселоной». Команды — вот что важно. Я доволен сегодняшней игрой Левандовского, мы с радостью отпразднуем победу и завтра начнем готовиться к «Баварии».

— Готовы ли футболисты к решающей неделе?

— А вы как думаете? Футболисты готовы, они будут готовы. Наша цель — подготовить команду хоть к «Баварии», хоть к «Хетафе». И мы это сделаем. Мы всегда стараемся выдавать максимум.

Футболисты уверены в нашей игре, и у нас есть нужный уровень мастерства. Мы рады возвращению Гави, Ольмо, Фермина, в ближайшие месяцы все будут в нашем распоряжении, — сказал главный тренер «Барселоны».