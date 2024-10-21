Флик про выход Гави в матче с «Севильей»: «У меня пробежали мурашки по коже, была очень хорошая атмосфера. “Барса” очень довольна его появлением и результатом игры»

Попасть на скамейку и сыграть — это было целью Гави. Он мечтал об этом и претворил мечту в жизнь.
— Следующий матч станет дуэлью Левандовского и Кейна?
— Это дуэль между «Баварией» и «Барселоной». Команды — вот что важно. Я доволен сегодняшней игрой Левандовского, мы с радостью отпразднуем победу и завтра начнем готовиться к «Баварии».
— Готовы ли футболисты к решающей неделе?
— А вы как думаете? Футболисты готовы, они будут готовы. Наша цель — подготовить команду хоть к «Баварии», хоть к «Хетафе». И мы это сделаем. Мы всегда стараемся выдавать максимум.
Футболисты уверены в нашей игре, и у нас есть нужный уровень мастерства. Мы рады возвращению Гави, Ольмо, Фермина, в ближайшие месяцы все будут в нашем распоряжении, — сказал главный тренер «Барселоны».