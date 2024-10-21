Флик про выход Гави в матче с «Севильей»: «У меня пробежали мурашки по коже, была очень хорошая атмосфера. “Барса” очень довольна его появлением и результатом игры»

— Важны не только большие игры — все важны. Сегодняшний матч тоже был важен. Мы рады, что сумели так выступить. Мы очень довольны результатом и выходом Гави. Он хорошо сыграл. Была очень хорошая атмосфера, у меня пробежали мурашки по коже.