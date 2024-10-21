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«Мусаев создал боеспособный “Краснодар” — критикам пора признать ошибку». Нигматуллин о тренере

После 12 туров «быки» лидирует в Мир РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко.

Источник: Sports

«Мусаев сейчас обошел рекорд прошлогоднего тренера “Краснодара”. Конечно, на данный момент пора признать ошибку тем, кто его критиковал. Мусаев создал очень боеспособный коллектив.

Хотелось бы, чтобы «Спартаку» не пришлось признавать ошибку о назначении Станковича. Хочется поддержать главного тренера «Спартака». Надеюсь, что он еще себя покажет и реабилитирует.

Но сейчас есть тенденция к работе именно российским специалистам. Надо давать им больше шансов, потому что они на ведущих ролях", — сказал экс-вратарь сборной России.