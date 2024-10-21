Осинькин о 2:2 с «Оренбургом»: «Удаление спутало “Крыльям” все карты, давление стало очень большим. Пришлось поменять схему»

— Состав — это все‑таки не стиль игры, не организация. В целом мы представляли, в какой футбол могут играть те игроки, которые есть в наличии. Удаление нам спутало все карты. До удаления достаточно хорошо контролировали игру, но после давление стало очень большим. Учитывая, что количество подач было невероятно высоким, у нас еще ушел Фернандо [Костанза], который помогает в игре в воздухе. Пришлось поменять схему.