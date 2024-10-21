— Наверное, одна из ключевых. Если три пропускаешь у себя дома — как еще это расценивать? Но я думаю, даже если бы они играли в привычные два центральных защитника, «Краснодар» все равно бы их обыграл. «Краснодар» в этом матче просто съел «Спартак»! На Кордобе висели по два человека, а не успевали вообще. Как будто не футбол, а дзюдо.