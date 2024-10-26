Гильерме: «Когда я получил гражданство, решил сделать его и детям, чтобы им было более комфортно. В плане документов есть много плюсов»

— Да, становится проще. Помню, когда я получил гражданство, то самой важной вещью было получение визы для детей, им нужно было сдавать анализ крови. Это нужно было делать часто, мне было их жалко. Поэтому когда я получил гражданство, решил сделать его и детям. В плане документов есть много плюсов. Но я сделал это, чтобы и детям было более комфортно, — сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.