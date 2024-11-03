Дзюба забил 231-й гол в карьере. До рекорда Кержакова — 2 мяча

Это 231-й гол в карьере Дзюбы. Футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола — тот забил 233 мяча.
Подробную статистику 36-летнего игрока можно найти здесь.
Нападающий «Акрона» забил гол «Крыльям Советов» в матче 14-го тура Мир РПЛ (2:0, второй тайм). Спортс«» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Это 231-й гол в карьере Дзюбы. Футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола — тот забил 233 мяча.
Подробную статистику 36-летнего игрока можно найти здесь.