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Дзюба забил 231-й гол в карьере. До рекорда Кержакова — 2 мяча

Нападающий «Акрона» забил гол «Крыльям Советов» в матче 14-го тура Мир РПЛ (2:0, второй тайм). Спортс«» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Sports

Это 231-й гол в карьере Дзюбы. Футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола — тот забил 233 мяча.

Подробную статистику 36-летнего игрока можно найти здесь.