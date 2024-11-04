Дзюба о 2:0 с «Крыльями»: «Моментами сам на себя злился и выплескивал эмоции, потому что соскучился по футболу. Волкову сказал: “Возьмешь этот пенальти спокойненько”

Был ли соблазн откатить направо? Да, я там ждал человечка. Ждал, ждал, ждал, но потом понял, что он слишком долго бежит, нужно уже самому решать. За небольшое время быстро оценил ситуацию и технично пробил. Хорошо, что все получилось исполнить.