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Дзюба о 2:0 с «Крыльями»: «Моментами сам на себя злился и выплескивал эмоции, потому что соскучился по футболу. Волкову сказал: “Возьмешь этот пенальти спокойненько”

— Как оцените свои действия при голе? Удалось воспользоваться недопониманием центральных защитников «Крыльев»?

Источник: Sports

— Наверное, да. Так получилось, что Солдатенков и Евгеньев не разобрались между собой. А я в это время уже предугадал развитие событий и понял, что произойдет дальше. Воспользовался моментом.

Был ли соблазн откатить направо? Да, я там ждал человечка. Ждал, ждал, ждал, но потом понял, что он слишком долго бежит, нужно уже самому решать. За небольшое время быстро оценил ситуацию и технично пробил. Хорошо, что все получилось исполнить.

— Почему у вас было так много эмоций во время матча и после него?

— Это рабочие процессы, вещи, которые нам нужно улучшать. И это нормально. В некоторых моментах я даже больше сам на себя злился и выплескивал эмоции, потому что соскучился по футболу.

— Что сказали Волкову в моменте перед пенальти от Сергеева?

— Я сказал ему: «Ты возьмешь этот пенальти спокойненько». Я был уверен в нем. Сережа Волков — это лидер, который одним своим видом запугал Ваню Сергеева, — сказал нападающий «Акрона».

Агент Дзюбы о голе «Крыльям»: «Есть справедливость. Артем мог оказаться там летом, но Осинькин был против его прихода. Футбол расставил все на свои места».