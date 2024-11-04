Вратарь костромского «Спартака» взял пенальти, до удара стоя вплотную к штанге. Он в последний момент переместился и отбил удар в другом углу

При счете 1:0 в матче группы «Золото» Leon-Второй лиги А «Кубань» била пенальти в ворота костромского «Спартака». Вратарь Михаил Гайдаш перед разбегом полузащитник краснодарцев Богдана Рейхмена занял место у правой штанги в ворот. В последний момент он переместился в центр, прыгнул в левую сторону и отбил удар.
Несмотря на этот сэйв, «Кубань» выиграла 2:0 — оба мяча на счету воспитанника «Краснодара» Рейхмена.
Благодаря победе «Кубань» догнала «Спартак» и обошла по дополнительным показателям в борьбе за 2-е место.