Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь костромского «Спартака» взял пенальти, до удара стоя вплотную к штанге. Он в последний момент переместился и отбил удар в другом углу

При счете 1:0 в матче группы «Золото» Leon-Второй лиги А «Кубань» била пенальти в ворота костромского «Спартака». Вратарь Михаил Гайдаш перед разбегом полузащитник краснодарцев Богдана Рейхмена занял место у правой штанги в ворот.

Источник: Sports

При счете 1:0 в матче группы «Золото» Leon-Второй лиги А «Кубань» била пенальти в ворота костромского «Спартака». Вратарь Михаил Гайдаш перед разбегом полузащитник краснодарцев Богдана Рейхмена занял место у правой штанги в ворот. В последний момент он переместился в центр, прыгнул в левую сторону и отбил удар.

Несмотря на этот сэйв, «Кубань» выиграла 2:0 — оба мяча на счету воспитанника «Краснодара» Рейхмена.

Благодаря победе «Кубань» догнала «Спартак» и обошла по дополнительным показателям в борьбе за 2-е место.