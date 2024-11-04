«Вероятность, что Сафонов станет первым номером “ПСЖ” существует. Казалось, что позиция вратаря была единственной, которая не вызывала сомнений в оборонительной линии Луиса Энрике. Но мы увидели, что это не так.
Общее мнение во Франции относительно Сафонова на данный момент скорее разочаровывающее, особенно из-за его игры ногами. Мы все еще ждем от него эталонного матча", — сказал Жан-Филип Леклер.
Сафонов может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Энрике обдумывает смену иерархии вратарей (L"Équipe).