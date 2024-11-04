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Замредактора L"Equipe о Сафонове: «Мы все еще ждем от него эталонного матча. Есть вероятность, что он станет первым номером “ПСЖ”

«Вероятность, что Сафонов станет первым номером “ПСЖ” существует. Казалось, что позиция вратаря была единственной, которая не вызывала сомнений в оборонительной линии Луиса Энрике. Но мы увидели, что это не так.

Источник: Sports

«Вероятность, что Сафонов станет первым номером “ПСЖ” существует. Казалось, что позиция вратаря была единственной, которая не вызывала сомнений в оборонительной линии Луиса Энрике. Но мы увидели, что это не так.

Общее мнение во Франции относительно Сафонова на данный момент скорее разочаровывающее, особенно из-за его игры ногами. Мы все еще ждем от него эталонного матча", — сказал Жан-Филип Леклер.

Сафонов может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Энрике обдумывает смену иерархии вратарей (L"Équipe).