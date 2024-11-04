Индзаги про 1:0 с «Венецией»: «Интер» должен лучше реализовывать моменты. Жаль, что мы не убили игру — когда исход не ясен, всякое может произойти"

"Мы должны лучше реализовывать моменты, но честно скажу: я поздравил команду за прекрасный первый тайм, хотя Мхитарян и Тюрам упустили отличные шансы. Думаю, если бы мы реализовали один из этих моментов, матч сложился бы для нас легче.